رياضة | لازارتي يدخل تاريخ القلعة الحمراء.. أول أوروجواياني يتولي تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لازارتي يدخل تاريخ القلعة الحمراء.. أول أوروجواياني يتولي تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تعيين الأوروجواياني "مارتين لازارتي" مدربًا للفريق الأول خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع عدة مدربين من مختلف الجنسيات.

وسيكون "لازارتي" أول مدرب أوروجواياني يتولي القيادة الفنية للأهلي في التاريخ.

وسبق وتولي قيادة الأهلي 25 مدربًا أجنبيًا عبر تاريخه، من مختلف جنسيات العالم، أولهم الإنجليزي "بوف" وأبرزهم البرتغالي "مانويل جوزيه" والمجري "هيديكوتي"، ولكن لم يسبق وتولي تدريب المارد الأحمر مدربًا من أوروجواي، ليكون "لازارتي" المدرب الأوروجواياني الأول والأجنبي رقم 26 الذي يجلس على مقعد المدير الفني في القلعة الحمراء.

ويعتبر "لازارتي" صاحب الـ57 عامًا واحد من المدربين المميزين يمتلك سيرة ذاتية رائعة، حيث تولي خلال مشواره تدريب العديد من الأندية أبرزها، رينتستاس و بيلا فيستا وريفير بليت وناسيونال ومونتيفيديو وريال سوسيداد الاسباني، وميلوناريوس الكولومبي، ويونيفيرسيداد بطل تشيلي، كما كان له تجربة عربية مع الوصل الإماراتي.

وحقق "لازارتي" خلال مسيرته التدريبية عدة ألقاب أبرزها: دوري الدرجة الأولي في أوروجواي "3 مرات" – دوري الدرجة الثانية الاسباني – الدوري التشيلي – كأس تشيلي وكأس السوبر – دوري الدرجة الثانية الأوروجواياني.

ومن المنتظر أن يعقد "لازارتي" جلسة مع "الخطيب" غدًا الأحد في مقر النادي الأهلي، من أجل إتمام إجراءات التعاقد معه والتوقيع على عقود انتقاله بشكل رسمي.