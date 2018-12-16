كريستيانو رونالدو يستعد للاعتراف والإقرار بالذنب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، للاعتراف بأنه مذنب في 4 قضايا تهرب ضريبي، وسيوافق على حكم بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ.

موقع “فوتبول إيطاليا”، ذكر أن كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد السابق، تلاعب بالضرائب المفروضة عليه في إسباينا لأربعة أعوام متتالية، ما بين أعوام 2011 و2014، عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد.

وأضاف أن كل سنة تم التلاعب فيها بالضرائب تعد جريمة قانونية منفصلة، مما يعني أن رونالدو متهم بأربع جنايات ضريبية ارتكبها خلال فترة تمثيله للفريق الملكي.. وبالنسبة لحكم السجن عامين، فلن يضطر مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي لتنفيذ عقوبة السجن فعليا، كونها تعتبر جنايته الأولى في إسبانيا.

رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، سبق له وأن دفع غرامة 13.4 مليون يورو للحكومة الإسبانية، بعد تلاعبه بمدخلات متعلقة بحقوقه الدعائية، التي استحقت إسبانيا جزءا منها.

وزارة المالية الإسبانية، طالبت تثبيت عقوبة السجن المؤجل، التي ستجبر رونالدو على الدخول للسجن فعليا، في حال تكراره للمخالفات القانونية بالمستقبل.