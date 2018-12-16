إدمان عثمان ديمبيلي يعرضه لأغرب عقوبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، لعقوبة غريبة وطريفة من إدارة النادي.

إدارة برشلونة قررت اتخاذ إجراء تأديبي غريب بحق نجمه المثير للجدل عثمان ديمبيلي، الذي تكررت غياباته عن التدريبات مع الفريق.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن إدارة الفريق الكتالوني قررت منع اللاعب الفرنسي من إغلاق هاتفه المحمول مرة أخرى، بعد تخلفه عن التدريبات أكثر من مرة بداعي عدم قدرته على الاستيقاظ.

طاقم برشلونة التدريبي، لم يتمكن من الوصول للاعب الفرنسي من قبل، بعد أن أغلق هاتفه ولم يحضر للتدريبات دون عذر مسبق.. وكان آخر غياب للاعب عن التدريبات الأحد الماضي، حيث لم يستيقظ مبكرا للحصة التدريبية المقررة صباحا، وغرم الفريق اللاعب مبلغ 200 ألف يورو حتى الآن.

الصحيفة أضافت، إن ديمبيلي صاحب الواحد وعشرين عاما “مدمن” على ألعاب الفيديو، وعلى مشاهدة المسلسلات التليفزيونية، وذلك ما يبقيه مستيقظا حتى ساعات الصباح الأولى.

ورغم عدم انضباط اللاعب خارج الملعب، إلا أنه يقدم مستويات مبهرة في كل مرة يشارك فيها مع الفريق، كان آخرها هدفه الرائع بمرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.