الان تتابع وفاة مشجع أهلاوي بعد نهاية مباراة فريقه مع الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

توفي أحد مشجعي نادي الأهلي عقب المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، وانتهت بخسارة فريق الأهلي من الشباب بهدف دون مقابل مساء يوم السبت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،

وجاءت وفاة المشجع محيي الدين أمين باز، الذي كان يعاني من بعض الأمراض، عقب نهاية المباراة مباشرة، وحضر بصحبة أبنائه.

وتقدم رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بالتعازي والمواساة لأسرة المشجع، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.