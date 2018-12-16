البنك المركزي اليمني يعلن عن وديعة «إماراتية ـ كويتية» بقيمة 3 مليار دولار

أعلن البنك المركزي اليمني، أنّه ينتظر من الإمارات والكويت ودائع بقيمة 3 مليارات دولار في مسعى من شأنّه أن يلجم تدهور سعر صرف العملة اليمنية، ويعزز ماليته.

وقال نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، خلال مؤتمر صحافي في عدن، إنّ «محافظ البنك محمد زمام ذكر أنّ هناك ودائع بقيمة 3 مليارات دولار بعد محادثات أجراها مع دول مانحة شقيقة»، مبينأً أن«مليارين سيأتيان من الإمارات (...) وملياراً ثالثاً من الكويت».

وفي يناير، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي، أضافت إليهما في مطلع أكتوبر منحة بقيمة 200 مليون دولار.

من جهته، رفض رئيس الوزراء اليمني معين سعيد الإدلاء بأي تفاصيل عن هذه الودائع قبل أن تصبح واقعاً مؤكّداً، حيث قال «لا بد من إجراء مفاوضات في شأن قدرة البنك المركزي على إدارة هذه الودائع».