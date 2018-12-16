شكرا لقرائتكم عقد الأهلي مع لازارتي يبدأ مع العام الجديد..ويوسف يقود الفريق امام النجوم وجيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ عقد الأهلي مع الأورجوياني لازارتي بداية من العام الجديد، حيث سيوقع المدرب علي عقود تدريبه الأهلي اليوم الأحد، ثم يحضر مباراة النجوم في الدوري العام من مقصورة ملعب السلام يوم الاثنين، ثم يسافر لبلاده لاحضار متعلقاته ولقضاء اجازة قصيرة مع اسرته قبل ان يعود من جديد للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل وبالتحديد بعد مواجهة جيما الأثيوبي المقرر اقامتها علي ملعب الأخير يوم الجمعة المقبل في اياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر ان يقود محمد يوسف الأهلي في مبارتي النجوم وجيما قبل ان يتم اسناد المسئولية للازارتي.