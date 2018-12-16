شكرا لقرائتكم لازارتي يحضر مواجهة الأهلي والنجوم من مقصورة ملعب السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوقع الأورجوباني لازارتي عقود تدريب الأهلي اليوم الأحد في حضور محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

ويحضر لازارتي مواجهة الأهلي ونجوم المستقبل من مقصورة ملعب السلام والمقرر اقامتها الاثنين المقبل في الدوري العام، تمهيدآ لتوليه المسئولية الفنية بشكل رسمي.

ويحصل لازارتي علي

٤٠ مليون جنيه خلال مدة تعاقده الممتد لمدة موسم ونصف حيث يحصل لازارتي وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفيين علي ١٢٥ الف دولار شهريا.

ويصطحب لازارتي مدرب مساعد ومخطط احمال مع الإبقاء على محمد يوسف في منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.