شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يعلق على مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن فريقه سيقوم بتدعيم صفوفه بلاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد احتياجات الفريق بسبب النقص العددى فى بعض المراكز.

وأضاف أمير مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت ببرنامج ملعب أون، الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، أنه سوف يجتمع بالسويسرى جروس المدير الفنى للفريق لمعرفة الترشيحات التى يريد التعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عرضها على مجلس إدارة النادى.

وأشار أمير مرتضى، أن الزمالك لديه الإمكانيات المادية والتفاوضية التى تمكنه من التعاقد مع أكبر اللاعبين خلال هذه الفترة.

وعلق المشرف على الكرة بنادى الزمالك عن الحديث بالتفاوض مع أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الإنجليزى قائلاً "أى لاعب يجى الزمالك عادى".