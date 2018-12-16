شكرا لقرائتكم الاهلى يسعى لانهاء ترتيبات الاقامة باثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى مسئولو النادي الاهلي اتصالات مع نظراؤهم في السفارة المصرية في أثيوبيا من أجل إنهاء ترتيبات عدة أمور خاصة رحلة الفريق لأثيوبيا لمواجهة فريق جيما بإياب دور الـ32 للبطولة الافريقية.

كان مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب قد قرر تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق التي تتجه خلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جيما الإثيوبي، مساء الجمعة، بهدفين دون رد ، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.