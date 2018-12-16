ختام استثنائي لدولية دبي للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس منافسات بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في مجمع ند الشبا الرياضي (ناس)، والتي استقطبت نجوماً دوليين محترفين وأسماء لامعة في رياضة الجوجيتسو من أكثر من 50 دولة، فوق 16عاماً للمنافسة ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، وعزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد عبدالملك جاني مدير الأكاديمية الأولمبية، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال والمالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة.

وتوجت عزة سليمان الفائزين وتمنت لهم التوفيق في مشاركاتهم المقبلة، وقالت: «ستبقى دولة الإمارات سباقة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي».

وأضافت: «أصبحت دولة الإمارات عاصمة عالمية للجوجيتسو خلال فترة قياسية، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو ودعمهم الكبير للاعبين وكذلك حماس الممارسين للعبة وشغفهم بها، ولا ننسى دور الأهل والأصدقاء في دعم وانتشار اللعبة على أوسع نطاق».

وقال جاني: «نحن نسعى إلى الارتقاء بهذه الرياضة والوصول بها إلى العالمية، وكما ترون فإن دولة الإمارات موقعها الرياضي مميز بين دول العالم، وجميعنا اليوم نشهد على الأمن والأمان الذي يحيط بها ما يجعلها وجهة محببة للاعبي الجوجيتسو الدوليين، مما يشجع على استضافة أكبر البطولات الرياضية الدولية».

ومن جانبه، قال فهد علي الشامسي: «كل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على هذه الرعاية الكريمة، وكل الشكر لمجمع ند الشبا الرياضي (ناس) على الاستضافة المشرّفة للبطولة هذا الموسم، ونحن فخورون للغاية بالمستوى الذي خرجت به دولية دبي».

وقال عيسى هلال الحزامي: «أضحت رياضة الجوجيتسو اليوم ملتقى الأجيال الواعدة، ومصنع الأبطال والرجال والقيادات الذين يتمتعون بروح تنافسية عالية وحماسة وشغف كبيرين، بالإضافة لقيم ومبادئ رياضة الجوجيتسو. وشهد اليوم الثاني مستوىً متميزاً ومنافسات قوية بين اللاعبين المشاركين ضمن فئة «البدلة»، وقدم لاعبو ولاعبات دولة الإمارات أداءً مشرّفاً في منافسات ثاني أيام البطولة الدولية، حيث انتزع اللاعب عمر الحمادي من نادي الشارقة ذهبية وزن (81 كجم) عن فئة الناشئين، وفاز أيضاً لاعب نادي الظفرة علي محمد المطروشي بذهبية وزن (73كجم ناشئين)، بينما فاز اللاعب سلطان الحمادي بذهبية وزن (46كجم ناشئين)، وفازت اللاعبة أسماء الحوسني من نادي الظفرة بذهبية وزن (52 كجم)، وفازت البطلة مهرة الهنائي من نادي العين بذهبية وزن (57كجم).