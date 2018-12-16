علي محمد: فترة الراحة إيجابية للاعبي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أشاد علي محمد إداري فريق الشارقة لكرة القدم بالأداء الرجولي للفريق في جميع المباريات التي لعبها في النصف الأول من الموسم الحالي، وقال: «سعادتنا كبيرة بمستوى ونتائج الفريق في الفترة الماضية، فقد طوينا صفحة الدور الأول وتبقى لنا الأهم والأصعب في الدور الثاني»، مشيراً إلى أن عبارة «ملك الشتاء»، عبارة إعلامية فضفاضة تسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والجمهور ولكنها لا تقدم ولا تؤخر في مسيرة الفريق التي يجب أن تسير بنفس الوتيرة والقوة.

وأضاف «اللاعبون يعرفون المطلوب منهم في الدور الثاني وأن مهمتهم ستكون أكثر صعوبة وتحتاج إلى التعامل بأعلى درجات التركيز والتفكير الإيجابي من كل أطراف الفريق خصوصا اللاعبين والجمهور، ونحن ثقتنا باللاعبين كبيرة في مواصلة المشوار بنفس الروح التي انعكست من الملعب إلى المدرجات وبالعكس في كل المباريات وتحت كل الظروف».

وأكد علي محمد أن فترة التوقف ستكون إيجابية للاعبي فريق نادي الشارقة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال النصف الأول من الموسم حيث لم يكن هناك مجال لالتقاط الأنفاس من خلال ضغط المباريات والتدريبات والمشاركة في بطولات كأس رئيس الدولة وكأس ودوري الخليج العربي وأضف إلى ذلك انتظام نصف الفريق في المنتخبات الوطنية وهم شوكوروف ومنديز وسيف راشد والحسن صالح وماجد سرور.

وقال إن فترة التوقف جاءت في الوقت المناسب وإن اللاعبين كانوا في أمس الحاجة لهذه الراحة، وأوضح علي محمد أن اللاعبين سيعودون للانتظام في التدريبات اعتباراً من اليوم ضمن الاستعدادات للمباراة القادمة في الجولة الأخيرة من كأس الخليج العربي أمام فريق نادي الإمارات يوم 21 ديسمبر/‏‏ كانون الأول الجاري.

وتوجه علي محمد بالشكر والتقدير إلى إدارة النادي وشركة الكرة برئاسة محسن مصبح وأحمد مبارك الجنيبي عضو إدارة الشركة ومدير الاحتراف،كما توجه بالشكر إلى جمهور نادي الشارقة الذي شكل اللاعب رقم واحد في صفوف الفريق من خلال توفير كل أنواع الدعم المعنوي للاعبين والجهازين الفني والإداري بالالتفاف حول الفريق عبر التشجيع من المدرجات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن جمهور الشارقة مطالب بحضور ومساندة أكبر في المباريات القادمة.