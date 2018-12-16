شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ذهاب دوري ال21 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس
فاز شباب الأهلي الرابع برصيد 23 نقطة، أمس، على الفجيرة الرابع عشر والأخير (3-2) في ختام ذهاب بطولة دوري تحت21 سنة لأندية دوري الخليج العربي، وسجل لشباب الأهلي عادل وجدان، ومحمد المدني (هدفين) وللفجيرة محمد سالمين وحمد المسماري.
وفاز الوصل السابع على اتحاد كلباء الثامن (3-1)، وسجل ل«الإمبراطور» وليد الحمادي، وهدفين للاعب عبدالله مال الله، وللاتحاد عمر ذياب، وتعادل النصر الحادي عشر مع الجزيرة التاسع (2-2).
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