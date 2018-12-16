شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الأهلى مع لازارتى يبدأ العام الجديد.. ويوسف يقود الفريق أمام النجوم وجيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عقد الأهلى مع الأورجويانى لازارتى بداية من العام الجديد، حيث سيوقع المدرب على عقود تدريبه الأهلى اليوم الأحد، ثم يحضر مباراة النجوم فى الدورى العام من مقصورة ملعب السلام يوم الاثنين، ثم يسافر لبلاده لإحضار متعلقاته ولقضاء إجازة قصيرة مع أسرته قبل أن يعود من جديد للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

وبالتحديد بعد مواجهة جيما الأثيوبى المقرر إقامتها على ملعب الأخير يوم الجمعة المقبل فى إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود محمد يوسف الأهلى فى مباراتى النجوم وجيما قبل أن يتم إسناد المسئولية للازارتى.