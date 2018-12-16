شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى قفشة: مين ميتمناش يلبس تيشرت الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مجدى قفشة لاعب فريق بيراميدز، أنه توجد بعض الأندية تفاوضه خلال الفترة الماضية للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن هذا الأمر لابد من التفاوض مع مسئولى فريق بيراميدز.
وأضاف مجدى قفشة، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون، الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن أى لاعب يتمنى ارتداء قميص النادى، وهذا الأمر طبيعى لأنه من أفضل الأندية الأفريقية.
وأشار مجدى قفشة، أن محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق مثله الأعلى دائمًا.
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