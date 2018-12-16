شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى بدوري الابطال اليوم الاحد 16 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره القطن الكاميرونى على ستاد الإسماعيلية فى إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى ، ويدخل الدراويش مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد أن ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي من دور الستة عشر ليقرر البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش الاعتذار عن استكمال مهمته ومازالت إدارة النادى تبحث عن مدرب أجنبى لقيادة الفريق الاصفر صاحب المركز المتأزم فى مسابقة الدوري أيضاً ، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.

موعد مباراة الاسماعيلى والقطن الكاميرونى

تقام مباراة الاسماعيلى والقطن الكاميرونى فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على ستاد الاسماعيلية ، ويتطلع الدراويش لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف يسهم فى تسهيل مهمة الفريق قبل خوض مباراة الإياب بالكاميرون المقرر لها السبت المقبل .

مشوار الإسماعيلى والقطن الكاميرونى

حجز الإسماعيلي، مقعده في دور الـ 32 بعد التغلب على لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين ، بينما تأهل القطن الكاميرونى لنفس الدور بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.

بطل الكاميرون يبحث عن المفاجأة أمام الدراويش

يسعى القطن الكاميرونى بقيادة مدربه بيرتين ابويل لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاسماعيلى تسهل من مهمة بطل الكاميرون فى موقعة الاياب التى تقام بين أنصاره فى حضور 22 ألف مشجع بمدينة جاروا لخطف بطاقة التأهل للدور التالى للبطولة لاسيما أن القطن تأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة عام 2008 حيث تلقى خسارة أمام الأهلى ،وخسر أيضا نهائى كأس الكونفدرالية عام 2003 ويحلم بالصعود لمنصات التتويج الافريقية للمرة الاولى فى تاريخه .

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلى والقطن

حصلت قناة أون سبورت على حقوق بث مباراة الإسماعيلى أمام القطن الكاميرونى ، ومن المقرر أن يتم بث المباراة بأكثر من 12 كاميرا عالية الجودة ، لنقل كافة التفاصيل خلال اللقاء المرتقب والذى سيشهد حضور جماهيرى كبير.