شكرا لقرائتكم خبر عن لازارتى يحضر مواجهة الأهلى والنجوم من مقصورة ملعب السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع الأورجوبانى لازارتى عقود تدريب الأهلى اليوم الأحد فى حضور محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى.

ويحضر لازارتى مواجهة الأهلى ونجوم المستقبل من مقصورة ملعب السلام، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل فى الدورى العام، تمهيدًا لتوليه المسئولية الفنية بشكل رسمى.

ويحصل لازارتى علي 40 مليون جنيه خلال مدة تعاقده الممتد لمدة موسم ونصف، حيث يحصل لازارتى وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفيين على 125 ألف دولار شهريًا.

ويصطحب لازارتى مدرب مساعد ومخطط أحمال مع الإبقاء على محمد يوسف فى منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.