شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب العهد اللبنانى لضم السورى أحمد الصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادى الأهلى للتعاقد مع السورى أحمد الصالح مدافع العهد اللبنانى خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم دفاع الفريق الأحمر.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات قوية مع المدافع السورى، والذى رحب بالانتقال للقلعة الحمراء، لكنه طلب من مسئولى النادى الأحمر إنهاء المفاوضات مع ناديه اللبنانى لتدخل الإدارة الحمراء بالفعل فى مفاوضات مع إدارة العهد لضم الدولى السورى.

ويتطلع مجلس إدارة الأهلى بقيادة محمود الخطيب لدعم الفريق الأول بصفقات قوية للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، وفى مقدمتها دورى أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد نجح فى التعاقد مع 3 لاعبين لدعم الفريق الأول بداية من يناير؛ وهم محمد محمود من وادى دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وحيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولى.