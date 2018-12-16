شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك أ فى دورى ناشئات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق ناشئات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك "أ"، بنتيجة 39 /17 فى إطار الجولة الثانية عشر بدورى مواليد 2006 .

كما شهدت هذه الجولة فوز كل من، 6 أكتوبر على الترسانة 25 /10 والشمس على مدينة نصر 29 /19 والمعادى على حلوان 16/5 وسبورتنج على زايد 32 /16 والبنك الأهلى على أصحاب الجياد 33/22 .

فيما شهدت نفس الجولة فوز كل من باكوس على الجزيرة 25 /12 والزهور أ على الطالبيه 27 /13 والأوليمبى على هليوليدو 22 /6 وتعادل سموحة مع الطيران 21/21، فيما فاز أكتوبر ب على المقطم 24 /21 والزمالك ب على بلدية المحلة 23 /14 .