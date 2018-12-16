رسميًا... خالد عيد مديرًا فنيًا لغزل المحلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى غزل المحلة اتفاقه مع خالد عيد المدير الفنى السابق لبلدية المحلة، وذلك لقيادة الفريق فى دورى القسم الثانى بعد استقالة سمير كمونة من تدريب الفريق.

وعقد مجلس إدارة نادى غزل المحلة اجتماع مساء أمس، مع خالد عيد بحضور كافة إعضاء مجلس الإدارة تم خلاله الاتفاق على كافة بنود عقد خالد عيد، الذى يمتد لموسم ونصف بداية من مباراة بلدية المحلة المقرر لها الخميس المقبل باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول من دورى القسم الثانى.

يذكر أن غزل المحلة بدأ الموسم بصابر عيد قبل أن يستقيل من تدريب الفريق ويحل سمير كمونة، بديلاً له الذى استقال هو الاخر من منصبه ليتم الاتفاق مع خالد عيد لتولى قيادة الفريق الذى يحتل المركز السادس بالمجموعة الثالثة التى يتصدرها الرجاء المطروحى.