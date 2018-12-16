شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سموحة وسبورتنج فى الجولة الـ13 بدورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33 /24، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بدورى العمومى للموسم المحلى 2018 /2019.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من، 6 أكتوبر على هليوليدو 27 /18 والمعادى على السنطة 50 / 16 وسبورتنج على النصر 44 /32.

كما شهدت نفس الجولة فوز كل من أصحاب الجياد على مدينة نصر27 /23 والطيران على المنصورة 75 /17 والجزيرة على الزهور 29 /22 .