شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: طلبت التواجد بالجهاز الفنى للأهلى أو الرحيل.. والعمل فى الناشئين مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق للنادى الأهلى، أنه طلب التواجد فى الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة أو الاعتذار عن استكمال مهام عمله والرحيل عن النادى.

وقال ميهوب، فى تصريحات لبرنامج الماتش الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت عبر صدى البلد "محمود الخطيب تحدث مع سيد عبد الحفيظ وطلب منه ترتيب الأمور الكروية داخل النادي" متابعًا "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وقلت له أن مرحلة البحث عن المواهب انتهت، لو الأهلى محتاجنى فى الجهاز الفنى فى منصب يكبرنى فأنا تحت أمر النادى لو مش هكون موجود همشى".

وأضاف ميهوب "الخطيب سافر إلى ألمانيا لجراحة عاجلة وعاد مرة أخرى وتحدث معى سيد عبد الحفيظ مرة أخرى وأكدت له قرارى لأرحل بشكل رسمى".

وعن العمل فى قطاع الناشئين أضاف ميهوب "رفضت هذا الأمر تماما وأبديت انزعاجى لكل من يتحدث معى عن هذا الاقتراح، العمل فى الناشئين خطوة ترجعنى للوراء وسأرفضها حتى لو سأجلس فى بيتى".

واختتم ميهوب تصريحاته، "كان هناك تواصل فى فترة محمود طاهر بينى وبين حسام البدرى، فى وجود باتريس كارتيرون لم أتحدث معه فى أى مرة، لم يكن هناك أى تقدير من المسئولين فى الأهلى فى الفترة الحالية ولذلك فضلت الرحيل".