شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يواجه «الأزرق» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن اتحاد الكرة أن منتخب الإمارات لكرة القدم سيواجه نظيره الأزرق الكويتي في 28 ديسمبر/‏ كانون الأول الحالي في مباراة ودية ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا 2019.

وبدأ «الأبيض» معسكره النهائي استعداداً لكأس آسيا في دبي، بحضور اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من قبل المدرب زاكيروني.

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