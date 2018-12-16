«الزعيم» يكتب التاريخ ويقصي الترجي التونسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

عزف العين زعيم كرة الإمارات وممثل الوطن في كأس العالم للأندية سيمفونية المونديال بعرض رائع وفوز تاريخي على فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة بعد مباراة قوية، ليصعد ممثل الوطن إلى نصف النهائي لملاقاة ريفربليت الأرجنتيني بطل كوبا لبيرتادورس، ويسير على خطى الجزيرة «فخر أبوظبي» في النسخة الماضية من البطولة.

قدم زعيم كرة الإمارات، مباراة لن تبارح ذاكرة العيناوية حين فرض أسلوبه على بطل إفريقيا على مدار الشوطين، وجاء الشوط الأول في قمة الروعة و بلا أخطاء ويبدو أن العين استفاد من الدرس من مباراة ويلينغتون النيوزيلندي في لقاء الافتتاح، فقد كان الالتزام حاضراً والتركيز عالياً وهو ما حرم فريق الترجي من تهديد مرمى خالد عيسى، فكانت البداية مثالية وسجل الفريق هدفاً مبكراً عن طريق المدافع محمد أحمد، وأردف حسين الشحات الهدف الثاني بصورة فنية رائعة أمن بها موقف الفريق وترك المنافس التونسي يبحث عن التقليص حتى نهاية الشوط ولم ينجح في ذلك، وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع بل فرض العين أسلوبه وأضاف هدفاً ثالثاً عن طريق بندر الأحبابي بعد مرور ربع ساعة لتنطلق الأفراح العيناوية مبكراً وقبل صافرة النهاية بنصف ساعة.

انطلقت المباراة بحماس كبير من الجماهير في منظر رائع وكادت الدقيقة الأولى أن تشهد هدفاً عيناوياً عندما حول حسين الشحات كرة برأسه اصطدمت بأحد المدافعين، وتحولت إلى ركنية قام بتنفيذها ريان يسلم وقفز لها محمد أحمد عالياً وحول الكرة في شباك الحارس المخضرم معز بن شريفيه، معلناً إحراز هدف التقدم العيناوي دون أن تكتمل الدقيقة الثانية وسط فرحة كبرى للأمة العيناوية، بعد هذا الهدف تحول اللعب إلى معركة الوسط، ونجح الترجي في الوصول إلى مرمى العين في الدقيقة التاسعة عندما حول انيس البدري، كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لخالد عيسى، وبعدها بثلاث دقائق سدد حسين الشحات كرة قوية علت العارضة بقليل، كما لاحت فرصة للترجي عن طريق شمس الدين الذوادي، إلا أنه لم يتعامل مع الكرة برأسه بشكل جيد، وفي الدقيقة 16 ومن هجمة منظمة قادها البرازيلي كايو في الجهة اليسرى ومررها إلى ريان الذي حولها ببراعة أرضية لحسين الشحات الذي تسلمها وراوغ الدفاع ووضعها في أقصي الزاوية لتسكن شباك الحارس معز بن شريفيه كهدف عيناوي ثان، بعد ذلك نظم الترجي صفوفه وكاد غيلان الشعلاني، أن يقلص الفارق للترجي، عندما لعب كرة خادعة لامست العارضة وبعدها تعرض مدافع العين إسماعيل أحمد للإصابة وسقط، وفي هذه اللحظة شن الترجي هجمة وكاد أن يحرز هدفاً عندما حول الشعلاني كرة رأسية اصطدمت بالقائم وتسلمها الحارس خالد عيسى، وفي الدقيقة 29 تقمص الحارس خالد عيسى دور الليبرو وطار بفدائية وأبعد الكرة برأسه لحظة تقدم هجوم الترجي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الترجي تبديلاً بدخول محمد المساكني مكان غيلان الشعيلاني، فيما دخل العين بهدوء وبادر الترجي بالهجوم لإحراز هدف مبكر يعيده إلى أجواء المباراة، إلا أن الدفاع العيناوي كان في قمة تركيزه وأبعد أكثر من كرة ركنية، وفي الدقيقة 58 أهدر كايو لوكاس فرصة قتل المباراة عندما مرر له حسين الشحات كرة في طبق من ذهب وهو في مواجهة المرمى، إلا أنه سدد الكرة برعونة في الخارج، وبعدها بدقيقتين أصلح كايو خطاءه وقام بمجهود فردي وعكس كرة عرضية قابلها بندر الأحبابي ووضعها في الشباك كثالث الأهداف، وبعدها انطلقت الأفراح في التحفة المعمارية وإضاءات الجماهير هواتفها النقالة وهي تغني وتردد الأهازيج، وفي الدقيقة 67 أجرى مدرب العين تبديله الأول بدخول عامر عبد الرحمن مكان ريان يسلم، وفي الدقيقة 77 أهدر العين فرصة الرابع عندما لم يتقن حسين الشحات التمرير لكايو وهو على بعد أمتار قليلة من المرمى.

وفي الدقيقة 80 دفع المدرب زوران بالمهاجم السويدي ماركوس بيرغ، مكان بندر الأحبابي الذي بذل مجهوداً كبيراً وإرجاع حسين الشحات مكانه في خانة الظهير الأيمن، وفي الدقيقة 84 عبس الحظ في وجه كايو عندما لعب الكرة في الزاوية البعيدة، إلا أنها اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركنية، وأدخل زوران اللاعب الشاب يحي نادر مكان المالي حامد دومبيا، لتمر الدقائق المتبقية وسط أفراح العيناوية وكاد الوقت بدل الضائع أن يفسد الفرحة بعد اشتباك بالأيدي بين الشحات ومدافع الترجي، ليعلن بعدها الحكم نهاية اللقاء التاريخي بفوز الزعيم بثلاثة أهداف نظيفة.