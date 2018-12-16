الجزيرة يتحدى النقص العددي ويكسب النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



حافظ الجزيرة بفوزه المستحق أمس الأول على النصر بنتيجة 3-1، على سجله خالياً من الهزائم على استاد محمد بن زايد «ملعب الانتصارات» منذ نحو 270 يوماً في دوري الخليج العربي، عندما تعرض لآخر خسارة في معقله في 17 مارس/ آذار الماضي في المباراة التي جمعته بالعين وانتهت بتفوق الأخير 3-2، واللافت أن الجزيرة بدأ مواجهاته أمام النصر في عهد الاحتراف بالفوز 3-1 في 12 ديسمبر 2008 في معقل الجزيرة، وحصد أمس الأول في آخر المواجهات بينهما فوزاً ثميناً بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب.

وأنهى الجزيرة منافسات مرحلة الذهاب بصورة مثالية بالحلول في المركز الثاني على بعد 3 نقاط من صدارة الشارقة، حينما فاجأ الجميع باستعادة توازنه أمس الأول والاستفادة القصوى من العوامل العديدة التي ساهمت في سقوط النصر بعد أن كانت المؤشرات الفنية للمباراة توضح أن الأمور انتهت بتقدم «العميد» بهدف نظيف، وبلعب الجزيرة منقوصا مدافعه خليفة الحمادي.

أهم العوامل التي ساهمت في ترجيح كفة الجزيرة وخطف النصر، تتمثل في خروج اثنين من أهم العناصر التي يعتمد عليها «العميد» ويشكلان شعلة نشاط هما المحترفان الإسباني نيجريدو والبرازيلي جابرييل للإصابة، وما ضاعف من جراح النصر حالة الطرد لمحمد عايض التي شكلت نقطة التحول المحورية في توجيه دفة المباراة لمصلحة الجزيرة خلال الربع ساعة الأخير.

ومن جانبه، قدم الهولندي داميان هيرتوغ المدير الفني للجزيرة التحية للاعبيه على المستوى اللافت الذي قدموه والروح القتالية التي أظهروها في تحدي النقص العددي الذي دهم الفريق في الشوط الأول بطرد المدافع خليفة الحمادي، معرباً عن سعادته بحصد الفريق النقاط الثلاث.

وقال: «نجح اللاعبون في الحفاظ على تركيزهم طوال زمن المباراة خاصة بعد حالة الطرد واستقبال هدف النصر الوحيد الذي جاء نتيجة للنقص العددي الذي عانينا منه في البداية، وتعد حالة طرد محمد عايض لاعب النصر نقطة التحول التي أعادت كفة المباراة لنصابها بالتكافؤ بين الفريقين، وفي تلك اللحظة برهن اللاعبون عن معدنهم الأصيل ونجحوا في انتزاع فوز مستحق بعد الروح القتالية التي تحلينا بها، وأشكر الجميع على العودة سريعاً واستعادة التوازن وتعويض الخسارة الأخيرة أمام الظفرة والعودة إلى نغمة الانتصارات».

وأشاد بمستوى محمد فوزي والعطاس والغاني ارنست أسانتي معتبراً أن ما قدمه الثلاثي دليل واضح على أن الفريق يضم عناصر جاهزة لتعويض أي غياب محتمل خلال منافسات الدوري الطويلة وليس فقط المشاركين ضمن القائمة الأساسية.

وأضاف: «مشاركة عبد الله رمضان منذ ضربة البداية بديلاً لأسانتي الذي لم يكن يعاني من أي إصابة، تعود إلى أن رمضان يقدم مستويات جيدة ولدي قناعتي الخاصة بأن من شارك في التشكيل هم الأفضل للزج بهم في هذا اللقاء».

وقال البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني للنصر إن فريقه كان الأحق بالفوز الذي كان قريباً منه على مدار زمن المباراة.

وأكد أن خسارة جهود جابرييل للإرهاق كانت سبباً واضحاً في هبوط الأداء، مشيراً إلى أن النقص العددي أدى إلى انهيار الفريق خلال الرمق الأخير وخسارة النقاط التي كانت في المتناول.



دعم «الأبيض»



تماشياً مع الحملة التي تم إطلاقها لدعم المنتخب الوطني في مشاركته المرتقبة في كأس آسيا تحت وسم «منصور يا الأبيض»، صمم الوسم التحفيزي داخل ملعب محمد بن زايد، وتم إذاعة أغنية تحفيزية للمنتخب لإلهاب حماسة الجماهير بين شوطي المباراة.