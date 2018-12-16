سلطان بن أحمد يتوج فريق أبوظبي بمونديال الزوارق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:حسن الخميس



توج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس «مجلس الشارقة للإعلام»، سائق فريق أبوظبي شون تورنتي، بطلاً لبطولة العالم للزوارق ل«الفورمولا1»، التي اختتمت جولاتها، أمس، بمياه «بحيرة خالد» بالشارقة في ختام «أسبوع الرياضات العالمية البحرية»، الذي نظمته «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» بالشارقة، بالتعاون مع «نادي الشارقة البحري».

وكان فريق أبوظبي نجح في تحقيق الفوز بجدارة بلقب موسم 2018، مبكراً، وقبل أن يخوض منافسات الجولة الأخيرة في الشارقة، أمس، التي أسفرت أيضاً عن صدارة مطلقة لفريق العاصمة؛ باحتلال المراكز الثلاثة الأولى؛ عبر فوز شون تورنتي بالمركز الأول، يليه إيرك ستارك، ثم ثاني القمزي الذي حل ثالثاً. وبفوز فريق أبوظبي باللقب العالمي؛ يكون قد نجح في تحقيق هذا اللقب الغالي للمرة السادسة، التي حققها في (2000، و2004، و2006، و2009، و2017، و2018).

سبق مراسم تتويج أبطال فئة العالم، مراسم تتويج أبطال «جائزة الشارقة الكبرى»، التي نال مركزها الأول اريك ستارك متسابق فريق أبوظبي، وحل ثانياً جوناس اندرسون، وجاء ثالثاً شون تورننتي.

شارك في مراسم تكريم الأبطال إلى جانب الشيخ سلطان بن أحمد، كل من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس «نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية»، وخالد جاسم المدفع رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» بالشارقة، وعلي بن سالم المدفع رئيس «نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية»، وحريز المر بن حريز رئيس «اتحاد الرياضات البحرية»، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس «الاتحاد العربي»، رئيس «نادي الشارقة للشطرنج»، وسان جيرمانو المروج العام لسباقات الزوارق.

في ختام مراسم التكريم، أهدى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، هدية تذكارية إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، كما قام خالد المدفع بتكريم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.

وبارك الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الفوز الغالي والمهم، الذي حققه فريق «نادي أبوظبي»، معتبراً أن الإنجاز، الذي تحقق هو إنجاز لكل الإماراتيين، مشيراً إلى أن الشارقة سعيدة؛ بتتويج أبطال أبوظبي للمرة السادسة على كورنيش «بحيرة خالد».

وحرص الشيخ سلطان بن أحمد على تهنئة «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» على النجاح الكبير ل«أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، الذي اختتم بنجاح وتميز، مشيداً بكل الجهود، التي بذلت، التي كانت وراء النجاح، الذي ساهم في إبراز القدرات التنظيمية الهائلة لإمارة الشارقة.

من جهته، هنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة «نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية»، دولة الإمارات على الإنجاز الضخم والمهيب، الذي حققه «فريق أبوظبي» في موسم 2018، وشدد على أن الأهم سيكون في ما هو قادم؛ وذلك في كيفية الاستمرار على نفس النهج من الأداء والتفوق في المشاركات المقبلة، وقال: «وصلنا لمرحلة عالية جداً من التفوق، وإلى قمة الهرم في هذه البطولة، ويجب أن نعمل من الآن على كيفية المحافظة على كل هذه المكتسبات، التي حققها الفريق في البطولة، وأن نبدأ الموسم القادم من الآن بالتجهيز والتحضير».

وقدم علي بن سالم المدفع رئيس «نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية»، نائب رئيس «مجلس الشارقة الرياضي» التهنئة إلى «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» بالشارقة على نجاح النسخة 19 من البطولة، التي تتخذ من الشارقة كل عام المحطة النهائية لها، التي تتوج أبطال الموسم.

وأضاف: إن النجاح المتواصل للحدث بالشارقة، يضيف التزاماً مهماً وكبيراً على الجهات المنظمة بالشارقة، وعلى كل الداعمين للحدث؛ بالعمل على تقديم الجديد من النسخ المقبلة؛ لضمان المزيد من النجاح، الذي يليق باسم ومكانة الشارقة؛ كأفضل مدينة منظمة للحدث، وكوجهة سياحية من الطراز الأول.وأشار إلى أن «نادي الشارقة الدولي»، يعد من الشركاء الاستراتيجيين في التنظيم؛ لذا فإن نجاح الحدث؛ يعزز من دوره كجهة رسمية؛ تهتم بالرياضات البحرية بمختلف أنواعها.



الحوسني: الشارقة البحري يدرس المشاركة



أشار أحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الشريك الاستراتيجي لهيئة الإنماء في تنظيم البطولة إلى أن النادي جنَّد كل إمكانياته وقدراته لتنظيم الحدث.

وأضاف: إلى جانب مشاركة النادي في الجانب التنظيمي فهو شارك في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية بعناصر شابة شاركوا في الحدث بهدف الاستفادة الفنية والإعداد للمستقبل كون البطولة ضمت كوكبة من أهم وأشهر نجوم العالم.

وذكر الحوسني أن إدارة النادي تدرس بجديه المشاركة في النسخة المقبلة لبطولة العالم للزوارق السريعة.



سان جيرمانو: جائزة مرموقة



أكد المروج العالمي لسباقات الزوارق السريعة الإيطالي نيكولاس سان جيرمانو على المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها جائزة الشارقة الكبرى والتي أصبحت هدفاً أساسياً لكل المتسابقين، مبيناً أنها أصبحت ساحة عالمية رائدة للرياضات المائية في المنطقة، مثمّناً جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة التي جعلت من هذه الفعاليات في طليعة المقومات السياحية في الإمارة.