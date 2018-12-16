تصويت قياسي لصلاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (26 عاماً) جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي والتي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وفق تصويت مستمعيها، والذي وصل إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الجائزة بعدما صوت له أكثر من 650 ألف شخص.

وتقدم صلاح على المغربي مهدي بن عطية (مدافع يوفنتوس الإيطالي) والسنغاليين كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) وساديو ماني (ليفربول) والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).

وقال صلاح: «إنه لأمر رائع أن أفوز بالجائزة مرة ثانية. سعيد للغاية وأريد الفوز بها السنة المقبلة أيضا».

ويخوض صلاح السباق على جائزة أفضل لاعب إفريقي التي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حفل يقام في 8 يناير/‏ كانون الثاني المقبل في العاصمة السنغالية دكار، وسبق لصلاح أن توج بجائزة الاتحاد الإفريقي العام الماضي، وهو ثالث لاعب مصري يفوز بها بعد محمد بركات في 2005 ومحمد أبو تريكة في 2008 ويسعى ليكون أول لاعب يحتفظ بها لعامين على التوالي بعد النيجيري أوكوتشا عامي 2003 و2004.