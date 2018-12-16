محمد بن سعود يستقبل الزعابي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في الديوان الأميري، البطل الإماراتي فيصل الغيص الزعابي، لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام والقوة البدنية يرافقه مساعد مدربه سعيد الماس.

وهنّأ سمو ولي عهد رأس الخيمة اللاعب على إنجازه الدولي الكبير الذي تحقق من خلال فوزه بالميدالية الذهبية لأول مرة على المستويين المحلي والعربي، متمنياً سموه له التوفيق والنجاح ومواصلة النجاح والإبداع في كل البطولات من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الدولة في المحافل الدولية.

وكان اللاعب فيصل الغيص الزعابي قد أهدى الإمارات الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة البدنية في «البرنج بريس» التي أقيمت في العاصمة الفنلندية «هلسنكي» بوزن 83 كجم رافعاً وزناً قدره 190 كجم.

وأهدى اللاعب فيصل الزعابي الميدالية الذهبية إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.. متوجهاً بالشكر إلى سموه على اهتمام وتشجيع ودعم سموه للرياضة والرياضيين عامة ورياضة كمال الأجسام والقوة البدنية خاصة.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي وعدد من المسؤولين.