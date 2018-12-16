عائشة القاسمي تفتتح بطولة الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

بحضور ورعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، انطلقت مساء أمس الأول النسخة التاسعة لبطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 120 لاعبة من 32 دولة، وتتميز البطولة في نسختها الحالية بمشاركة لاعبات من 15 دولة يشاركن لأول مرة في الحدث الشطرنجي، وستتنافس اللاعبات على جوائز مالية تبلغ 53 ألف درهم.

حضر مراسم الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وعمران عبد الله نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ونجلاء عبدالله الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، والحكم الدولي سلطان الطاهر مدير اللجنة الفنية وعفراء المشغوني مديرة البطولة وعدد من المهتمين وممثلي الشركات الراعية.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا: إن المشاركة الكبيرة من جميع الدول بخاصة الدول العربية يحسب للجنة المنظمة التي تسعى دائماً لتميز هذه البطولة مبيناً أن لاعبات الإمارات يتنافسن في هذه البطولة مع بطلات من كل أنحاء العالم.وقال عيسى هلال إن البطولة تتطور من عام إلى آخر وأصبح لها صيت عالمي وتشارك فيها بطلات اللعبة.

وقالت نجلاء عبدالله الشامسي: إيماناً منا بدور المرأة في المجتمع وأهمية الرياضة النسائية في إبراز هذا الدور وتأكيد فاعليته، ووعياً بأهمية رياضة الشطرنج خاصة في تنمية العقول وتفتيح الأذهان كانت رسالتنا في وضع خطة متكاملة لنشر وتعزيز مفهوم الثقافة الشطرنجية في المجتمع لتسهيل استقطاب لاعبات على مختلف الفئات العمرية وكذلك توفير جميع الآليات التي تساعدهم على التدريب والممارسة الفعالة والاستمرار لخلق جيل رياضي محترف.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز اللاعبة البولندية مونيكا سوسكو على الفلبينية ميسون شيرلي وفازت الليتوانية كورنت ديمانتي على عائشة المعيني.

وحققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة الفوز في منافسات الجولة الأولى وهن عائشة سرحان وعائشة سيف وفاطمة سيف وحنان خليل وريم خليل وريان محمود ومريم حسين.