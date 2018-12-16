شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي والنصر في دوري اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق نادي شباب الأهلي انتصاراته في دوري أقوياء اليد بتفوقه على فريق نادي الوصل مساء أمس الأول بنتيجة 28-22 وفاز فريق نادي النصر على الوحدة 27-17 ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 15 نقطة معززا انفراده بالصدارة من دون تعادل أو خسارة ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة متقدما إلى المركز الثاني والوصل إلى 10نقاط والوحدة إلى 4 نقاط.
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