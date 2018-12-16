مارسيلو: نفتقد كريستيانو رونالدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف النجم البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، بافتقاد الفريق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال: «كريستيانو زميلي السابق وأيضاً صديقي، ومن الواضح للجميع أن أي فريق يفتقد أفضل لاعب في العالم عندما يرحل، كنا نتمنى لو بقي معنا، لكن ريال مدريد سيبقى ريال مدريد دائماً وسيكون عنده أفضل اللاعبين في جميع المواقع».

وعن الانتقادات التي طالت الفريق بعد الخسارة من سسكا موسكو، قال مارسيلو: «فوزنا بأربعة ألقاب أوروبية في 5 سنوات جعل البعض يظن أن المهمة سهلة وهذا اعتقاد خاطئ».

وتابع مارسيلو الذي يستعد ورفاقه للمجيء للعاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية: «هناك فرق قوية جداً وحصدت لقب أوروبا مرة أو مرتين أو حتى ولا مرة، نحن ننسى كم هي مسابقة صعبة، لكن الريال شكل فريقاً قوياً، اندمج مع مرور السنين وجعل المنافسة في أوروبا أقل تعقيداً وليست سهلة على الإطلاق».