راشد الملا: هدفي المزيد من الإنجازات لفريق أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية سعادته الكبيرة بتتويجه بطلاً للعالم في ختام مونديال الإكوابيك بالشارقة أمس الأول، واعتبر اللقب إضافة لمجمل انجازاته السابقة التي كان آخرها الفوز بذهبية آسياد جاكارتا الأخيرة.

أهدى الملا إنجازه إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، واعتبر الإنجاز حافزاً له لتحقيق مزيد من الإنجازات له ولنادي أبوظبي ولدولة الإمارات خلال المشاركات المقبلة.

وحرص الملا على توجيه الشكر لنادي أبوظبي والقائمين عليه وفي مقدمتهم سالم الرميثي مدير عام النادي للدعم الكبير الذي حظي به منذ انضمامه إلى قائمة الفريق في النادي.

وكان راشد الملا نجح في الفوز بلقب فئة الحركات الاستعراضية في البطولة بعد أن أحرز أفضل وأجمل حركات في المرحلة الختامية من الجولة ووصل إلى النقطة 175 في الترتيب العام ليسجل بذلك العلامة الكاملة ويكون المتسابق الوحيد ضمن كافة فئات البطولة السبع الذي يسجل أفضل تصنيف على مستوى البطولة، وابتعد الملا عن صاحب المركز الثاني في المنافسة وهو البرتغالي باولو نونيس ب65 نقطة كاملة؛ حيث حل الأخير ثانياً في الترتيب العام برصيد 110 نقاط.

وبسط الملا سيطرة إماراتية جميلة في المنافسة التي أخذت حيزاً لثلاثة أيام على بحيرة خالد في الإمارة الباسمة حيث صنع في الختام أحد أجمل الألقاب في مسيرته وأضاف لقباً وإنجازاً جديداً لفريق أبوظبي في سجله المليء بالإنجازات هذا الموسم.