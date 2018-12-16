البانوش «لزاز» يحرز كأس سباق الحديريات للبوانيش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس

أحرز البانوش البحري (لزاز) لخليفة مهير المزروعي لقب سباق الحديريات للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول وشهد مشاركة 50 بانوشاً شراعياً بمجموع 250 بحاراً من الشباب، وحصل البطل على كأس البطولة الذهبي و 30 ألف درهم كجائزة مالية.

بلغت مسافة السباق خمسة أميال بحرية من شاطئ منطقة البطين في أبو ظبي وحتى جزيرة الحديريات التي شهدت تتويج الفائزين الأوائل للمرة الأولى، وحل في المركز الثاني (السرب) لراشد خادم المهيري ليحصل على الكأس الفضي ومبلغ 29 ألف درهم، فيما كان المركز الثالث من نصيب البانوش (شمردل) لسلطان سعيد حارب وحصل على 27 ألف درهم والكأس البرونزي، وحل رابعاً (الرائد) لمكتوم عتيق ماجد المهيري وحصل على 26 ألف درهم كجائزة مالية، أما المركز الخامس فكان من نصيب (اللؤلؤ) لحمدان سلطان راشد الرميثي ونال مبلغ 24 ألف درهم.

وفي ختام الاحتفالية التراثية الشعبية قام ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بتتويج الفائزين الأوائل، وهنأ الفائزين، وشكر الجميع لالتزامهم باللوائح والقياسات الفنية، مؤكداً أن السباق كان مميزاً بفضل حماس الشباب الذين سيكون لهم مستقبل باهر في مجال الرياضات التراثية.

وأوضح أن النادي خصص مبلغ 420 ألف درهم كجوائز للفائزين لتحفيزهم على المشاركة والتواجد في مثل هذه السباقات النوعية ويهدف من خلال ذلك لتواصل الأجيال في ممارسة الرياضات التراثية.