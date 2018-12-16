حريز المر: الفيكتوري نال اللقب 25



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد حريز المر بن حريز رئيس مؤسسة الفيكتوري تيم رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بإنجاز فريق الفيكتوري تيم في ختام مونديال الدراجات المائية بالشارقة، بانتزاع البطل العالمي النمساوي كيفين بطل العالم سبع مرات الصدارة في فئة «جي بي 1».

وهنأ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، فريق الفيكتوري باللقب والبطل كيفين رايتير، على الجهد العظيم والأداء المبهر الذي قدمه.

وقال: الفرحة فرحتين، أولًا تحقيق البطولة، والثانية تأكيد أن الفيكتوري اليوم تعتبر علامة بارزة في الرياضات البحرية من حيث تصميم وتصنيع دراجات السباق الاحترافية.

وأكد حريز المر، أن فريق الفيكتوري تيم، بات رقماً صعباً في بطولة الدراجات المائية بعد السيطرة على الألقاب كافة، وقال: متفائلون كثيراً بانتصارات الفريق للبقاء دوماً في دائرة الضوء والمنافسات.

وأضاف: بالفوز بصدارة جولة الشارقة، يكون الفيكتوري أضاف إلى سجله اللقب العالمي ال 25 إلى سجل إنجازاته المرصع بالعديد من الألقاب العالمية.