خالد المدفع: رعاية ولي عهد الشارقة وراء النجاح المتواصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس اللجنة المنظمة العليا لأسبوع البطولات العالمية بالشارقة، سعادته الكبيرة بنجاح الحدث، وبفوز زوارق الإمارات بالمراكز الأولى ممثلة في زوارق فريق أبوظبي.

وشكر المدفع الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحدث.

كما شكر الرعاية الكبيرة والمهمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة التي تكفل النجاح المتواصل للتظاهرة.

كما اعتبر خالد المدفع سعادة جميع المتسابقين والأطقم الفنية والإدارية المعاونة المشاركة كافة في الحدث نجاح وتأكيد نجاح الجولة واعتبارها خير ختام لمنافسات بطولة العالم.

وأشار إلى أن الحدث يعكس دائماً الوجه الحضاري لمدينة الشارقة وما تتمتع به من إمكانيات وقدرات سياحية بارزة تسهم في الترويج السياحي والتجاري للإمارة الباسمة.

وذكر أن الحدث يعزز مكانة الإمارة الرائدة كوجهة سياحية متميزة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية «سياحة الشارقة 2021» في جذب 10 ملايين سائح بحلول سنة 2021، والحدث أسهم على مدار 19 عاماً في جعل الشارقة وجهة سياحية عائلية.

وقال: نتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز مكانة الشارقة المرموقة كوجهة سياحية ورياضية متميزة خلال السنوات المقبلة، لجعل الإمارة مركزاً ثقافياً وسياحياً، ووجهة مفضلة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى في العالم.