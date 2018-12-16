الزوجي الروسي يقدم أفضل مباريات دولية الحبتور للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

شهدت مباريات الدور قبل النهائي من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات منافسات مثيرة، خاصة المباراة التي قدم فيها الزوجي الروسي مستوى يعد من أفضل مباريات البطولة، وبلغت الإثارة ذروتها واستحقت أن تلقب بالنهائي المبكر.

وبرغم أن المباراة انتهت لصالح الزوجي الرائع الذي يجمع بين الينا فومينا وزميلتها فالنتينا ايفاخنكو بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع (6-2) و(6-2)، إلا أن الزوجي المنافس الذي يضم البيلاروسية مكانيللا ماندي وزميلتها اولجا جوفوتسوفا لاعبة لكسمبورج لم يكن صيداً سهلاً بل قاوم كثيراً وقدم أداء قوياً، واستمرت المباراة نحو ساعتين وثلث وتخللتها لمحات فنية أكثر من رائعة.

وفي مباراة الزوجي الثانية، تأهل الزوجي الذي يضم كلاً من المجرية يان ريكا وزميلتها السويدية ليستر كوميللا على حساب الزوجي المكون من التشيكية ريناتا فوراكوفا وزميلتها السلوفاكية تمارا زيدانسك بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة (7-6) و(2-6) و(10-7).

أما على صعيد الفردي فقد تأهل للمواجهة الحاسمة في نهائي البطولة كل من الصينية المخضرمة شواي بينج التي تأهلت على حساب المصنفة السادسة الألمانية فوجيل بعد فوزها بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6/‏1) و(6/‏2) واستغلت الصينية المخضرمة خبرتها في السيطرة على مجريات اللعب، ومن ثم الفوز بالمباراة لتلاقي السلوفاكية كوزموفا المصنفة الثانية على البطولة التي تأهلت إثر فوزها في مباراة دور قبل النهائي بمجموعتين للاشيء على المصنفة الرابعة الروسية رودينا بنتيجة (7/‏5) و(6/‏2) في مباراة سريعة استغرقت نحو ساعة.

من جانب آخر، نجح فريق الزوجي بقيادة خلف الحبتور في التغلب على فريق الدوليين بقيادة التونسي مالك الجزيري بطل العرب والمصنف 45 على العالم بعد مباراة استعراضية انحازت فيها الكرات والملعب لصالح مالكهما وليس لصالح مالك الجزيري.

ومن أبرز ظواهر البطولة الحالية إقامة البطولة المحلية التي أقيمت على هامش البطولة الرئيسية وشهدت مشاركة 106 لاعبين في الفئات الست وهي أولاد وبنات تحت 12 سنة وأولاد وبنات تحت 14 سنة وأولاد وبنات تحت 16 سنة وأولاد وبنات تحت 18 سنة رجال وسيدات والرواد فوق 35 سنة.