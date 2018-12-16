6 أشواط في خامس سباقات مضمار أبوظبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، السباق الخامس في الموسم الذي يتضمن ستة أشواط للخيول العربية، فيما يخصص الشوط السادس للخيول للمهجنة الأصيلة، ويبرز ضمن حفل اليوم بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة في الشوط الرئيسي، لمسافة 1600 متر.

ويشارك في كلاسيكية أبوظبي للمهرات 16 خيلاً من الإنتاج المحلي، تتنافس لمسافة 1400 متر، وتتضمن الترشيحات «نزعه» بقيادة فابريس فيرون، و«الشاهنية» بقيادة باتريك كوسغريف، إضافة إلى خيول النابودة «طاحونة»، و«مشرفة»، كما خصص الشوط الثاني للخيول عمر 3 سنوات إنتاج الإمارات، لمسافة 1400 متر (هيبة) على لقب كلاسيكية أبوظبي للأمهار، ويأتي سباق الفلاح في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً.

ويشهد الشوط الخامس لكأس الوثبة ستاليونز، لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة، أما شوط ختام الحفل فسيكون بين 10 خيول على لقب سباق الظفرة في الشوط السادس.