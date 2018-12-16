زوران: العين لعب مباراته الأفضل تحت قيادتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام



أبدى الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين سعادته البالغة بفوز العين على الترجي، وأكد أن فريقه قدم أفضل مباراة على الإطلاق تحت قيادته.

وقال زوران: «قدم لاعبو العين كل شيء في كرة القدم، ونفذوا كافة تعليمات الجهاز الفني التي طلبت منهم سواء خلال التدريبات أو المحاضرات التي سبقت مواجهة الترجي، تقريبا توليت مسؤولية تدريب العين منذ حوالي عامين، وأعتقد أن هذا أفضل أداء قدمه العين منذ توليت مسؤولية تدريبه، بعدما فعلوا كل شيء في كرة القدم، وأنا سعيد باللاعبين وبالجماهير المساندة للفريق».

وأكمل: «عبور الترجي يعتبر خطوة مهمة في مونديال الأندية، ونتمنى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، والوصول إلى المباراة النهائية».

وعن سر تغيير طريقة الأداء أمام الترجي، قال زوران: «بدأنا المباراة بالهجوم وتقدمنا بهدفين، وبين الشوطين غيرنا طريقة الأداء إلى الدفاع، للحفاظ على نتيجة اللقاء، خاصة بعدما سجلنا هدفاً ثالثاً».

وقال خالد عيسى حارس مرمى العين: الفوز كبير وجاء على حساب زعيم إفريقيا وبطلها لذلك يجب أن نفرح، وأعتقد أن الفريقين شرّفا الكرة العربية من خلال الإيقاع السريع للقاء.

وقال طه ياسين الخنيسي، لاعب الترجي: «العين استحق الفوز، لأنه كان الأفضل، واستغل الفرص التي أتيحت له».

وأوضح: «نحن لم ندخل في المباراة كما يلزم، واهتزت شباكنا مبكراً، وفي توقيتات صعبة».

وواصل: «ظهر العين بمستوى قوي ومتميز، ونحن لم نظهر بمستوانا المعروف.. نتمنى حظاً أوفر لفريقنا في المستقبل».