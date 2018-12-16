«العميد» يعرف طعم الفوز الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



أصبح المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي أول لاعب يسجل «سوبر هاتريك» في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم عندما قاد فريقه النصر للفوز على ضيفه الرائد برباعية نظيفة ضمن الجولة 13، وتكفل النجم المغربي بتسجيل الأهداف جميعها في الدقائق 8 من ركلة جزاء و45 و45+2 و46، ورفع حمد الله القادم بداية الموسم في صفقة انتقال حر رصيده التهديفي إلى 7 أهداف محتلا المرتبة الرابعة، في حين حافظ النصر على الوصافة برصيد 29 نقطة خلف غريمه الهلال المتقدم بفارق 3 نقاط.

وأحتفل اتحاد جدة بأول انتصار له في الدوري بعد 13 جولة عندما تغلب على مضيفه الباطن «3-1» ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وتقدم للمركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن أحد الذي يلتقي غدا بالقادسية في ختام الجولة.

ويدين «العميد» بفوزه لمهاجمه عبد الرحمن الغامدي والبرازيلي رومارينيو وفهد المولد، وسيلتقي الفريق نظيره النصر في قمة مرتقبة الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وبثلاثية نظيفة أحرزها الكاميروني تاومبا على حساب الفيحاء قفز التعاون للمركز الثالث رافعا رصيده إلى 24 نقطة، واعتلى تاومبا صدارة الهدافين برصيد 11 هدفا. على صعيد آخر أعلن نادي الهلال تعاقده مع مهاجم برشلونة السابق جوناثان سوريانو «33 عاما» بعقد يمتد موسما ونصف الموسم مقابل 6.4 مليون دولار ليصبح أولى صفقات الزعيم في فترة الانتقالات الشتوية.