كاشيما أنتلرز يهزم جوادلاخارا 3-2 في الشوط الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول فريق كاشيما الياباني تأخره بهدف مبكر إلى فوز 3-2 على جوادلاخارا المكسيكي، ليضرب بطل آسيا موعداً مع ريال مدريد في نصف النهائي في مواجهة مكررة بينهما عندما التقيا في نهائي عام 2016، وتوج فيها الملكي باللقب.

المباراة جاءت متكافئة في معظم فتراتها وكانت الأفضلية في الشوط الأول لبطل كونكاكاف الذي هدد مرمى الفريق الياباني في مرات عديدة ومارس الضغط العالي ونجح في إحراز هدف مبكر عن طريق زالديفار ثم أهدر اكثر من فرصة وكان بإمكانه أن ينهي المباراة بفارق مريح في الشوط الأول، فيما لم يظهر كاشيما أي مقاومة بل كان وصوله لحارس جوادلاخارا ضعيفاً، وفي الشوط الثاني تبدل الحال ودخل كاشيما برغبة كبيرة في التعويض،وحقق مبتغاه في الدقائق الخمس الأولى من بداية الشوط ثم واصل تحكمه في المباراة وأضاف هدفين آخرين،وفي الوقت المحتسب بدل الضائع قلص جوادلاخارا الفارق بتسجيله هدفا من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء 3-2.

مع بداية اللقاء وفي الدقيقة الثالثة بالتحديد سجل انخيل زالديفار هدف التقدم لفريق جوادلاخارا برأسية سكنت شباك حارس كاشيما كوون ستتاي ليفتح هذا الهدف المبكر شهية الفريق المكسيكي الذي استحوذ على منطقة الوسط بفضل الانتشار الجيد وتبادل المراكز،وفي الدقيقة 40 كاد أنخيل زالديفار أن يضيف الهدف الثاني لجوادلاخارا عندما سدد كرة خادعة حولها الحارس الكوري كوون إلى ركنية ببراعة منقذاً مرماه من هدف محقق. انطلق الشوط الثاني بأفضلية فريق كاشيما الذي بدأ مهاجماً لإدراك التعادل وحقق ما أراد بعد مرور 4 دقائق عندما سجل ريوتا ناجاكي هدف فريقه مستفيداً من عرضية شوما دوي داخل المنطقة ليضعها ناجاكي في الشباك، بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، وفي الدقيقة 68 احتسب حكم اللقاء الإثيوبي تيسيما ضربة جزاء لصالح كاشيما عندما عرقل اللاعب ميشيل بيريز شوما دوي داخل المنطقة ونفذها البرازيلي سيرجيو انطونيو ووضع الكرة على يمين الحارس المكسيكي معلناً هدف التقدم الياباني الثاني، وكاد اللاعب نفسه أن يضيف الهدف الثالث عندما حول كرة رأسية في الزاوية العليا طار لها الحارس مانالو وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 80 أجرى مدرب كاشيما تبديلاً بدخول كوكي انزاي مكان شوما دوي، وفي الدقيقة 84 نجح البديل هيروكي أبي في إطلاق رصاصة الرحمة على الفريق المكسيكي بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة رائعة لم يرها حارس جوادلاخارا إلا وهي تسكن الشباك، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح جوادلاخارا بعد الرجوع لتقنية «الفار» ارتكبها المدافع شوتو يا ماماتو وتصدى لها ألان بوليدو وصدها الحارس كوون في المرة الأولى ثم عاد نفس اللاعب وأكملها في الشباك لينتهي اللقاء بفوز كاشيما بنتيجة 3-2.



شوما دوي رجل المباراة



عبّر لاعب «كاشيما» الياباني؛ شوما دوي عن سعادته؛ بحصوله على جائزة «أفضل لاعب» في المباراة، وتأهل فريقه لنصف نهائي مونديال الأندية، وقال: «المباراة كانت صعبة، خصوصاً في شوطها الأول؛ بتلقينا لهدف مبكر، وكانت هناك أخطاء، وتبدل الأمر في الشوط الثاني، وكنا أكثر قوة، وسجلنا ثلاثة أهدف، وحققنا الفوز».

وحول الجائزة، التي نالها ك«أفضل لاعب» في المباراة، قال: «هي جائزة فردية؛ لكن يستحقها الفريق ككل، وزملائي هم الذين ساعدوني».



تفوق ياباني



أصبح جوادلاخارا ثالث فريق مكسيكي يخسر أمام الفرق اليابانية، التي أكدت سطوتها في البطولة؛ بعدما سقط باتشكوكا أمام غامبا أوساكا (صفر-1) في مباراة تحديد المركزين (الثالث والرابع) في نسخة 2008، ومونتيري أمام كاشيوا ريسول بركلات الترجيح (3-4) في ربع نهائي نسخة 2011.