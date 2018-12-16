فوز ثمين لأتلتيكو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدفين وصنع آخر ليقود أتلتيكو مدريد إلى فوز ثمين خارج ملعبه على بلد الوليد 3-2 في المرحلة السادسة عشرة من بطولة إسبانيا.

وتقاسم أتلتيكو بالتالي صدارة الترتيب العام مع برشلونة برصيد 31 نقطة مؤقتاً قبل مباراة الأخير خارج ملعبه ضد ليفانتي.

ومرر جريزمان كرة في العمق باتجاه الكرواتي نيكولا كالينيتش ليفتتح الأخير التسجيل (26)، ثم أضاف الفرنسي الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية الإعادة بالفيديو إثر لمسة يد على كيكو أوليفاس (45).

لكن بلد الوليد فاجأ ضيفه بهدفين متتاليين حمل الأول توقيع فرناندو كاليرو بكرة رأسية (57) ثم لاعب وسط أتلتيكو ساوول نيجويز (63 خطأ في مرمى فريقه) محولاً تسديدة قوية لأونال.

وأبى جريزمان إلا أن يمنح فريقه النقاط الثلاث قبل نهاية المباراة ب11 دقيقة رافعاً رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم.