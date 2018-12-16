شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة رائعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدرجات الطرفين مباراة رائعة في التشجيع والأهازيج وكل طرف قام برفع تيفو معبراً عن تمجيد ناديه، ورسمت جماهير الترجي لوحة رائعة رغم خسارة فريقها وظلت تشجع وتساند اللاعبين، فيما قدمت جماهير الأمة العيناوية لوحة فنية في المدرجات بالتشجع المتواصل منذ انطلاق صافرة البداية وحتى إعلان النهاية.

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