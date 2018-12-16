25 ألف متفرج شهدوا «القمة العربية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طغت الألوان على مدرجات استاد هزاع بن زايد الذي استضاف مباراتي الدور الثاني لكأس العالم لأندية الإمارات 2018، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 25 ألف متفرج، ملأ مدرجات الاستاد التي بيعت تذاكرها بالكامل، حيث حرص الجميع على مشاهدة القمة العربية بين العين والترجي.

وخلال مباراة كاشيما أنتلرز الياباني وشيفاز جوادلاخارا المكسيكي قام الجمهور الياباني وكعادته بحمل لافتاتهم العملاقة بألوانها الحمراء والبيضاء ولوحوا بها مشجعين فريقهم طوال اللقاء. وحملت تلك اللافتات أسماء بعض لاعبي كاشيما أمثال قائد الفريق جن شوجي، واللاعب المخضرم أوغاساوارا ولاعب المنتخب الياباني أوكيدا، آملين في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة والبطولة.

وفي الطرف الآخر لم تهدأ مدرجات مشجعي فريق شيفاز جوادلاخارا بلافتاتهم العملاقة التي تحمل لون العلم المكسيكي وشعارات بأبرز أسماء اللاعبين ك نيكولاس روميرو وغيره، فضلاً عن كلمات معبرة لتحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أداء مميز في البطولة العالمية.

وامتلأت مدرجات استاد هزاع بن زايد خلال المباراة الثانية التي جمعت نادي العين والترجي، وانتقل نحو 5 آلاف مشجع تونسي من مختلف دول العالم لمؤازرة فريقهم خلال مشوارهم في البطولة، في الوقت الذي طغى الحضور الجماهيري العيناوي على معظم المدرجات.