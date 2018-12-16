أرقام تاريخية للعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح العين ثاني فريق إماراتي يتأهل إلى نصف النهائي بعد الجزيرة في 2017، في حين فشل الترجي في عبور ربع النهائي للمرة الثانية بعد عام 2011 حين خسر 1-2.

أكد العين تفوق فرق عرب آسيا على حساب نظرائهم من إفريقيا، بعدما أهدى عرب القارة الصفراء الفوز الرابع.

أصبح محمد أحمد صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، متخطياً رقم البرازيلي دييغو تارديللي الذي سجله لفريقه أتلتيكو مينيرو بعد دقيقة و51 ثانية في شباك غوانغجو الصيني في نسخة 2013.

اختير لاعبان من العين للمرة الثانية أفضل لاعب في المباراة، حيث نالها حسين الشحات في لقاء الترجي، وحارس المرمى خالد عيسى في لقاء ويلنيغتون.