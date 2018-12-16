شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كاشيما: جاهزون للثأر من الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى جو أيوا مدرب كاشيما سعادته بفوز فريقه وصعوده لنصف نهائي البطولة وملاقاة ريال مدريد في الدور المقبل وقال في المؤتمر الصحفي: لقد حللنا طريقة وأسلوب فريق جوادلاخارا، وقد استقبلنا هدفاً مبكراً بسبب سوء التمركز كما ارتكبنا عدة أخطاء، وفي الشوط الثاني عالجنا هذه الأخطاء وطالبت اللاعبين بالتمثيل الجيد للقارة الآسيوية والتقدم للأمام، وحققنا المطلوب.

وحول مواجهة ريال مدريد القادمة وحديثه في المؤتمر أنهم جاهزون للثأر قال: في عام 2016 كانت رغبتنا قوية في تلك المباراة، بالرغم من أن وصولنا يعتبر إنجازاً والخسارة سببت لنا إحباطاً، وفي المباراة القادمة سنكون في أتم الجاهزية للفريق الملكي ولدي شعور رائع بأننا سنقدم مباراة جيدة.

وعن الحالة التي يمر بها ريال مدريد حالياً، قال مدرب كاشيما: ريال مدريد يبقى ريال مدريد كفريق كبير وبطل، إلا أن لدينا رغبة كبيرة في الوصول للنهائي وتكرار الإنجاز السابق.