«الجنادرية» و«دي نايل» يتألقان في جمال الخيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حفلت فعاليات اليوم الثاني لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بالإثارة والتنافس القوي بين خيول الجمال، وتوزعت النتائج على المرابط المختلفة وكان اللافت خطف كل من الفرس «أميرة الجنادرية الثانية» لمربط السلام، والمهر «دي نايل» لمربط دبي، الأضواء وحققا أعلى درجات خلال المنافسات بلغت 93.33 نقطة لكل منهما، كما برزت أيضا خلال الفعاليات خيول مربط الأريام التي حصلت على المركز الأول مرتين خلال الأشواط الستة.

حضر البطولة التي اختتمت فعالياتها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والعميد محمد راشد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا، وعدد كبير من ملاك المرابط والمهتمين بعروض جمال الخيول العربية.

واستهلت الفرس «أميرة الجنادرية الثانية» لمربط السلام فعاليات اليوم الثاني بتصدرها للشوط الرابع القسم «ب» المخصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق.وشهد الشوط الخامس المخصص للأمهار عمر سنة تنافسا قويا واستطاع «الأريام سياف» لإسطبلات الأريام انتزاع المركز الأول في القسم «أ»، وحصل على 92.17 نقطة. واعتلى «دي نايل» لمربط دبي صدارة القسم «ب» محرزاً 93.33 نقطة، تلاه في المركز الثاني «الأريام منذر» لمربط الأريام وحصل على 92.17 نقطة، وجاء في المركز الثالث «جميل الميدان» لمربط الميدان وحصل على 91.17 نقطة.

ومنح المهر «الأريام رسمي» مربط الأريام اللقب الثاني بعد أن تصدره القسم «ج» وحقق 92.50 نقطة، وجاء في المركز الثاني «شمس أم اس» لعبدالعزيز محمد المزروعي، واحتل المركز الثالث «دي أبجر» لمربط الجواهر.

وأحرز «الاهاري آي ار» لمربط الميدان، المركز الأول في الشوط السادس المخصص للأمهار عمر سنتين محققا 91.33 نقطة، ونال المركز الثاني «دي ماغنوم» مربط الجواهر لعبدالرحمن محمد البيضائي وحصل على 91.00 نقطة، فيما حل ثالثاً «دي حكم» لسعيد محمد الزعابي.

واختتم «أوس الهواجر» لمحمد الجوعان الشامسي فعاليات اليوم الثاني متربعاً على عرش الشوط السابع المخصص للأمهار عمر 3 سنوات وحصل على 92.33 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «ماجيك بابل» لمربط الفلاح، فيما احتل المركز الثالث «دي بأس» لسعود بن عبدالله الظهوري.

وأشاد عبدالرحمن محمد البيضائي رئيس مربط الجواهر بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الفجيرة والتي استطاعت خلال سنواتها الأربعة أن تصبح من أهم البطولات.