شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الشتاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** سواء أخفى الشارقة هدفه في المنافسة على لقب الدوري أم جهر به، الأمر سيان، لأن المسألة ليست مرهونة بتصريحات تصدر بهذا المعنى من مسؤولي النادي أو جهازه الفني، بقدر ما هي انعكاس مباشر لشكل ومضمون الفريق وترتيبه في الدوري، أضف إلى ذلك أن لعبة «التمويه» والخداع الإستراتيجي التي تقوم على ترديد أن الفريق لا يستهدف البطولة هذا الموسم، يلعبها الكل بنفس الطريقة ما يجعلها مكشوفة للجميع ولا تنطلي على أحد.

ولذا أعتقد أن تصريح سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة بأن البطولة أصبحت هدفاً معلناً، موجه إلى «الداخل الشرقاوي» أكثر مما هو موجه إلى الآخرين من المنافسين وسواهم، بحيث يقوم كل عنصر في المنظومة الشرقاوية بما يستوجبه وبما يستدعيه تحقيق هذا الهدف المهم، لا سيما أن البعض كان حتى وقت قريب غير مصدق أو لا يعتقد أن «الملك» سيواصل المشوار للنهاية بالكفاءة والقدرة والصلابة نفسها.. أما بعد اعتلائه الصدارة لنهاية الدور الأول والفوز بما تعارفنا على تسميته ب «بطولة الشتاء»، فلا سبيل لأية مواربة أو مناورة من أي نوع، فالفريق الكبير الذي شرع في استعادة مجده القديم، عنده ما يدافع عنه وسيكون مداناً أمام جمهوره (الذي بدأ ينخرط في قوامه جمهور الكوماندوز الشعباوي) لو لم يحقق اللقب الذي أصبح أهلاً له بالورقة والقلم.. وبالكرة والملعب.

** سوف تختلف كثيراً لا قليلاً حسابات المنافسة في الدور الثاني، وستظهر فرق كثيرة بشكل أفضل مما كانت عليه في الدور الأول، بفضل التغييرات والانتدابات التي سوف تشهدها الانتقالات الشتوية، وسيتضح الدور الذي يمكن أن تلعبه الخبرة في تحقيق البطولة، وكذلك القدرة على إنهاء المسابقة بالقوة نفسها في حال غياب عنصر أو أكثر من العناصر المؤثرة في أداء الفريق، وهذه معطيات معروفة ولها تدابير مسبقة عند كل فريق حسب ظروفه التنافسية.

** وبالنسبة إلى الشارقة.. أعتقد أنه كان موفقاً جداً في الخطة التي انتهجها خلال الدور الأول، بتجميع أكبر قدر من النقاط دون التورط في أي خسارة، ولعب المباريات «بالقطعة» ووضع التكتيك المناسب حسب المنافس.. ومن دون «فلسفة محللين»، ولا أدعي أنني منهم بأي حال، أسجل أن الشارقة لو فعل الأمر نفسه للنهاية سيؤمن البطولة بكل سهولة.

فقط دعونا نراقب أهم صفة للبطل، فهو «نعم» عليه أن يخدم نفسه بنفسه، لكن «حتماً ولا بد» من هدايا يقدمها المنافسون رغماً عنهم.



[email protected]