35 مدرباً و25 حكماً في دراسات كرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



افتتحت مساء أمس الأول دورتا تأهيل وصقل حكام ومدربي كرة قدم الصالات في نادي الشارقة للشطرنج وسط حضور إداري كبير تقدمه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير المالي للاتحاد، وخميس حسن الشامسي نائب رئيس اللجنة وعمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة، وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم، وبلغ العدد في دورة المدربين 35 مدرباً من بينهم مدربان من المملكة العربية السعودية و25 حكماً.

وألقى عبدالملك جاني كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين، وأشاد بتعاون الاتحادين الآسيوي والدولي مع مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وناشد الدارسين من المدربين والحكام الحرص على الاستفادة من مثل هذه الدورات التأهيلية والدراسات التطويرية لأجل الارتقاء باللعبة والعمل على الوصول بها إلى أعلى المراتب، مؤكدا أن اللعبة تمتلك قاعدة كبيرة وتحظى باهتمام كبير من الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي بعد أن فرضت نفسها كثاني أقوى وأكثر لعبة جماعية انتشارا في الدولة بعد كرة القدم ودوري الخليج العربي، وقال: هذه الدورات ليست مجرد محطة لنيل الشهادات بل يقع على عاتق المدربين والإداريين أمانة كبيرة لبناء جيل رياضي واعد بتقديم مستويات متميزة تسهم في النقلة التي يتطلع لها الجميع.

ومن جانبه، أشاد المحاضر الإسباني جوزيه المشرف على دورة المدربين باهتمام دولة الإمارات بكرة قدم الصالات وقال: «سعداء بطموح ورغبة الإمارات في الارتقاء باللعبة»، مؤكدا أن اللعبة في المنطقة بصفة عامة وفي الإمارات على وجه الخصوص تسير في الاتجاه الصحيح.

أما المحاضر الآسيوي عادل الشطي فقد أشاد بفكرة عقد دورة الحكام تحت إشراف الاتحاد الآسيوي ودورة المدربين تحت إشراف «الفيفا» في توقيت واحد، وقال: «بلا شك هذا يعكس مدى الاهتمام الكبير باللعبة.

ومن جانبه ثمّن هشام الزرعوني ممثل اتحاد الكرة جهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في العمل الدؤوب على الارتقاء باللعبة بعقد ورش العمل والدورات التدريبية لصقل وتأهيل الحكام، مؤكدا دعم ومساندة اتحاد الكرة للعبة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، مشيرا إلى أن التفاهم والانسجام القائم بين المجلس والاتحاد يلعب دورا محوريا في التطور والانتشار الذي تعيشه اللعبة.

وقال خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة والمشرف على التطوير والعلاقات الخارجية: عازمون على انعقاد اجتماع فني استراتيجي خاص لمناقشة وطرح الرؤى التي من شأنها تطوير اللعبة خلال الأربع سنوات القادمة، وسنقوم بتقديم دعوة عامة لكل الأكاديميين والباحثين والكفاءات الرياضية في كرة الصالات وبمختلف الاختصاصات الإدارية والفنية والمدربين واللاعبين الدوليين السابقين المختصين في شأن كرة الصالات، لتقديم كل ما لديهم من رؤى ومقترحات وأفكار تطويرية، تساهم في تطوير لعبة كرة الصالات محليا ودوليا.

وبين أن اللجنة، ومن خلال برنامجها، وضعت في مفكرتها الاستفادة من الآراء والأفكار التي تقدمها هذه الكفاءات للنهوض بواقع الصالات، لتضمينها في البرنامج التطويري العام للسنوات الأربع القادمة.