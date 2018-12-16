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عاصمة الفخر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 16/12/2018

حسان العبيدلي

اسيوي انت وخليجي واعربي          وعالمي بكره نشوفك يا الزعيم
انت وسط العين يا العين الصبي        وانت وسط القلب عيناوي مقيم
كان داري عاصمتها بوظبي            انت عاصمة الفخر والله العظيم

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