شكرا لقرائتكم خبر عن عاصمة الفخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 16/12/2018

حسان العبيدلي اسيوي انت وخليجي واعربي وعالمي بكره نشوفك يا الزعيم

انت وسط العين يا العين الصبي وانت وسط القلب عيناوي مقيم

كان داري عاصمتها بوظبي انت عاصمة الفخر والله العظيم [email protected]

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