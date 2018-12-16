الحزم يهزم الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



ألحق الحزم الخسارة الأولى بمضيفه الهلال متصدر دوري المحترفين السعودي، عندنا قلب الأول تأخره في ملعب جامعة الملك سعود بهدف في الشوط الأول إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني.

افتتح الفرنسي غومير التسجيل للهلال (18) وتعادل الحزم عن طريق محمد الصيعري (46) قبل أن يضيف البرازيلي أليماو الهدف الثاني من ركلة جزاء (80)، ليتوقف رصيد الهلال عند 32 نقطة متقدماً بثلاث نقاط فقط عن غريمه النصر بينما رفع الحزم رصيده إلى 14 نقطة في المركز 11.