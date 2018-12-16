شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صندوق رعاية الموهوبين الرياضيين اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق الهيئة العامة للرياضة صباح اليوم بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، صندوق دعم ورعاية الموهوبين الرياضيين من خلال حفل رسمي يعقبه مؤتمر صحفي، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالصندوق، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة.

يتضمن الحفل فيلماً افتتاحياً يعكس اهتمام القيادة ودعمها للرياضة الإماراتية والموهوبين الرياضيين وتطلعاتهم المستقبلية تجاههم، وسيكون هناك عرض فني مفصل من اللجنة المكلفة بإدارة الصندوق ووضع لوائحه الفنية لأهم ما ترتكز عليه اللائحة الخاصة بالصندوق ومراحل إعدادها.

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